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İşçileri taşıyan traktör devrildi: 1 kişi öldü

İşçileri taşıyan traktör devrildi: 1 kişi öldü

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Gölyaka ilçesi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Hamamüstü Köyündeki fındık tarlasından aldığı işçiler ile Düzce istikametine seyir halinde olan İsmail Sevdioğlu idaresindeki 81 BG ... plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Römorkta bulunan 20 fındık işçisi yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada traktörün altında kalan Gülhan Y. hayatını kaybetti. Yaralanan 1’i çocuk 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 

 

 

Etiketler düzce fındık işçi
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