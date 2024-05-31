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İşçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İşçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
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Bingöl’ün Kiğı ilçesindeki bir şantiyede bulunan konteynerlerde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Olay, Kiğı ilçesi Abar Mahallesi mevkiinde bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteynerlerinde gece saatlerinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında içeride olan işçilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

İtfaiye ekipleri uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler Çanakkale konteyner işçi konteyneri konteyner yangını yangın
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