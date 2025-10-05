  1. Anasayfa
İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

Güncelleme:

Bilecik'te 40 işçinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden olurken kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde su deposu inşaatında çalışan işlerin kaldığı konteynerlerde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında işçilerin çalışma alanında olması sebebiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken işçilerin eşyaları konteynerlerle birlikte kül oldu.

İftariyenin soğutma çalışması devam ederken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

