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  4. 01 Mayıs 2019 09:27

İşe gitmek isteyenler polis bariyerlerini geçemedi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkan yollar ve ara sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Sabah işe gitmek isteyenler uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı.

İşe gitmek isteyenler polis bariyerlerini geçemedi
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Taksim Meydanı’na çıkan caddeler ve ara sokaklar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde çevik kuvvet polisleri görev yerlerini aldı. Bazı bölgelere TOMA’lar konuşlandırıldı. Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

“HEP BİZ ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLUYORUZ”

İş yerine gidemeyen Pınar Güven insanların mağdur olduğunu belirterek, “Ben Feriköy’de oturuyorum. Otobüs yok, metro yok, Osmanbey’e kadar yürüdüm. Patronu aradım ‘Bir şekilde gelmen gerekiyor’ dedi. Şimdi burada çelik bariyerlerin önünde bekliyorum. Polisler buradan giremeyeceğimi söylediler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kasımpaşa tarafına doğru yürüyeceğim. Böyle bir koruma olmaz, bu insanlar çalışıyor. Eminönü’nde çalışıyorum hep biz çalışanlar mağdur oluyoruz. Bu şekilde olmaz. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir şekilde işe gitmem gerekiyor” dedi.

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