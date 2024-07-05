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IŞİD'in finansmancıları Türkiye'de yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 16 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini; bunların sonucunda 45 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-48” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu."

Etiketler IŞİD deaş operasyon gözaltı Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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