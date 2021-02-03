İşkenceci kocaya tahliye kararı

Olay, geçen yıl 16 Eylül'de Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Ç., 10 yıllık eşi Narin Ç.'ye şiddet uyguladı. Narin Ç. olaydan 10 ay önce 4 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşip boşanma davası açtı. Ramazan Ç., vakit geçirme bahanesi ile aldığı çocuklarını getirmeyince Narin Ç. eşinin evine gitti. Burada Ramazan Ç.'nin şiddet uyguladığı Narin Ç., 2 yaşındaki oğlunu alarak ailesinin yanına geri döndü. Bu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden çıkan 2’si kız 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Ç.'yi aradı. Eve gelen Narin Ç., polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Ç. tutuklandı.

5 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

Hakkında 'eziyet etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Ç., 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müdahil olan avukatların da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.