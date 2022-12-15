  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İsmailağacılardan adliye önünde eylem

İsmailağacılardan adliye önünde eylem

İsmailağacılardan adliye önünde eylem
Güncelleme:

Altı yaşında evlendirilen H.K.G'nin uğradığı iddia edilen cinsel istismarla ilgili Türkiye ayaktayken, "cemaatten olduklarını belirten bir grup", Kartal Adliyesi önünde toplandı.

6 yaşındaki çocuğun 'imam nikâhıyla' evlendirilmesine ilişkin davada gözaltına alınan Hiranur Vakfı Kurucusu baba Y.Z.G. ve K.İ.'ye 'destek' için adliye önünde toplanan Cemaat mensupları grup halinde açıklamalarda bulundu.

Cemaat, yaşananların algı operasyonu olduğunu iddia etti.

 Y.Z.G. ve K.İ.'ye destek için yaklaşık 50 kişi Kartal Adliyesi’nin önüne gelerek “Mahmut Efendi Cemaati”nin üyesi olduklarını belirttiler. Cemaatten Recep Konuk grup adına açıklama yaptı ve bunun bir algı operasyonu olduğunu savundu:

Birtakım iftiralarla, baskılarla olayı bu şekilde tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Bu filmi daha önce izlettiler. Kötü yolda olan bir kadına o giysi giydirildi ve bu tüm Türkiye'ye sunuldu. Bunun algı operasyonu olduğunu görüyoruz. İnşallah bu zamanlar ortaya çıkacaktır.

Etiketler ismailağa cemaat ismailağacılar mahmut efendi hiranur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurun, indirimi silecek zam geliyor
Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti
Rasim Ozan Kütahyalı: ''Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum''
İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri
4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!
6 yaşındaki çocuğa istismarda çifte tutuklama! Cezaevine konuldular
Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! 4-5 gün sürecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde benzinle intihar girişimi
Şok iddia: ''Sırada Mansur Yavaş hakkındaki dava var''