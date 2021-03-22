Isparta'da 18 gündür kayıp olan kadından kahreden haber

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Eğirdir Gölü sahilinde 18 gündür kayıp olan Zilfinur B.'nin cesedi bulundu.

Isparta'da, markete gittiğini söyleyerek evden çıkan ve 18 gün boyunca kendisinden haber alınmayan Zilifnur B.'ın cansız bedenine ulaşıldı.

B., 5 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında "markete cips almaya gidiyorum" diyerek evden çıktı.

Genç kadın eve dönmeyince, aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zilfinur B.'ın en son kaybolduğu gün saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntüde yolda yalnız yürüdüğü görülen Zilfinur B.'ın üzerinde kot pantolon, pembe kazak ve hırka ile başında eşarp ve maskesi bulunduğu tespit edildi.

MİNİBÜSLE GELENDOST'A GELDİ

Zilfinur B.'ın kaybolduğu gün Yalvaç'tan Isparta'ya hareket eden yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiine geldiğinde indiği öğrenildi. Aynı araçta bulunan başka bir yolcunun ise kızın minibüsten indiğini gördüğü yönünde polise ifade verdiği belirtildi.

CESEDİ TANINMAZ HALDEYDİ

Isparta Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Zilfinur B.'ın en son görüldüğü bölge olan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde yoğunlaştırdı.

Zilfinur B.'ın gittiği istikametlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, bugün Eğirdir Gölü'nün Yeşilköy bölge kıyısında bir kadın cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemede tanınmayacak haldeki cesedin Zilfinur B.'a ait olabileceği değerlendirildi.

Cesedin üzerindeki kıyafetlerin Zilfinur B.'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunanlarla aynı olduğu, ayrıca olay yerinde bulunan cep telefonunun da yine genç kıza ait olduğu saptandı.

Yapılan incelemelerle cesedin, kayıp Zilfinur B.'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.