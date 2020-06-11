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  4. 11 Haziran 2020 17:54

Isparta'da korkunç olay! Park halindeki araçta ölü bulundu

Isparta'da saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, aynı noktada park hlainde olan ve içinde hareketsiz birinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta hareketsiz yatan bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Isparta'da korkunç olay! Park halindeki araçta ölü bulundu
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Olay, saat 12.00 sıralarında Isparta Binbirevler Mahallesi 243 Cadde yolunda meydana geldi. 07 TC 150 plakalı otomobilin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden Emrah M.'ye ait kimlik çıkan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekiplerince otomobilin yakınlarında yapılan incelemede birkaç metre ilerde de otluk alanda tabanca bulunduğu öğrenildi.

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araç , ısparta , vinayet
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