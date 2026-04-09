İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda gözaltı sayısı yükseldi

İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 14 oldu.

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına 7 Nisan tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı.

Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında bugün 1'i Kocaeli'nde olmak üzere 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

Ne olmuştu?

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor.

