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  4. İsranbul'da korkunç kaza: Baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü

İsranbul'da korkunç kaza: Baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü

İsranbul'da korkunç kaza: Baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü

İstanbul Esenyurt’ta şoförünün hatalı sollama yatığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada baba ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarından Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförü Levent G.'nin hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 LDG .... plakalı minibüs, karşı yönden gelen 80 MA .... plakalı kağıt toplama işi yapan ailenin motosikletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Rakam Elhamud yola savrulurken, 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Elhamud minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Elhamud’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Rakam Elhamud ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Elhamud da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Minibüs şoförü Levent G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.  

Etiketler kaza istanbul
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