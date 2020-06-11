İşsiz vatandaş acı gerçeği anlattı: ''Mansur Başkan olmasaydı...''

Halk TV ekranlarında Ankara'da gerçekleştirilen bir röportajda sosyal yardımlardan faydalanamadığını belirten bir vatandaş, yaklaşık 1 senedir işsiz olduğunu ifade ederek "İŞKUR'a başvursak da şu anda pandemiden dolayı bize iş yok Kimse bizi işe almıyor. Şu anda geçim sağlayamıyorum. Belediyeden ve Mansur Başkan'dan Allah razı olsun onların verdiği gıdalarla şu günlerimizi geçirdik" dedi.

Hükümetin yardım sağladığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren vatandaş, "Millete diyorlar ki yardım sağlıyoruz ama yardım yok. Diyorlar ki para yatırıyoruz. Kaymakamlığa gittim kaymakamlık kapalı. Valiliğe gittim valilik kapalı. 3 numara vermişler bu halkın numaraların hiçbirine ulaşmak gibi bir imkanı yok. O numaralar zaten kapalı" ifadelerini kullandı.



"BİN LİRA DEĞİL YÜZ LİRAYA BİLE İHTİYACIM VAR"

E-devlet'ten de başvuru yaptığını ifade eden vatandaş, "Bin lira diyorlar. Benim bin liraya değil şu anda yüz liraya bile ihtiyacım var" diyerek cebindeki bozuk paraları gösterdi.

Kaynak: Vatandaş perişan: "Sağolsun eğer Mansur Başkan olmasaydı..."