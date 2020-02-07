İşsiz vatandaş valiliğin önünde kendini yaktı!

Adem Yarıcı isimli yurttaş Hatay Valiliği önünde, “Çocuklarım aç” diyerek kendisini yaktı. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen Adem Yarıcı üzerine benzine dökerek kendisini ateşe verdi. Polisler, yangın tüpleriyle Yarıcı'ya müdahale etti.

Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan Adem Yarıcı ile konuştu. Yarıcı çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarıcı'nın tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de kesilerek çıkarıldı. İntihar girişiminde bulunan baba Hatay Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan yurttaşın geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."

Valilik, daha sonra, intihar eden yurttaşın başka bir hastaneye sevk edildiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı'nın valilik personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tıbbı müdahale için Hatay Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı aktarılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkisinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz" denildi.