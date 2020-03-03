''İşsizim böbreklerimi satıyorum'' dedi, polis baskını yedi!

Zonguldak’ta yaşayan Hayri Arı, sosyal medyadan böbreklerini satışa çıkarıp, uzun bir süredir iş istediği CİMER’e “İşsizim çocuklarım aç, böbreklerimi satışa çıkardım. Daha ne yapayım?” diye yazdı. Gece 2 de polisin baskına geldiğini anlatan Hayri Arı, “Böbreklerimin yerinde olduğu teşhis edilince serbest bıraktılar” dedi.

Yeniçağ gazetesinden Sümeyra Kırca'nın haberine göre Zonguldak’ta yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Hayri Arı, 2008 yılından beri işsiz olduğunu ve artık çocuklarına bakamadığı için sosyal medya hesaplarından böbreklerini satışa çıkardığını duyurdu. Bunu yaparken kinaye yaptığını aslında hasta olduğu için sağlıklı organları olmadığını ve kimsenin de bu ilanı ciddiye almadığını vurgulayan Hayri Arı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) uzun zamandır iş talebinde bulunduğunu anlattı.

Hayri Arı, CİMER’e yazdığı metinde, “2008’e kadar özel maden ocaklarında çalışıyordum. Ancak geçirdiğim kalp krizi nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldım. Tedavi olduktan sonra birçok iş başvurusu yaptım ama işe alınmadım. Eşim ve çocuklarımla birlikte açım, devletimden sadece iş istiyorum. Uzun zamandır iş bulamadığım için böbreklerimi satışa çıkardım. Daha ne yapayım?” ifadelerini kullandı. CİMER’e mail atar atmaz gece 2’de polisin eve baskına geldiğini aktaran Hayri Arı, “Ailece şok olduk. ‘Böbreklerini satamazsın bu suçtur’ deyip beni gözaltına almaya kalktılar. Ben durumu anlatmaya çalıştım. Gelen ekibin başındaki amir zaten evin içini görünce halimizi anladı. Bana ‘Kardeşim sabah 8’de gel ifadeni alalım’ dedi. Bende gittim. Beni bir doktora götürdüler. Doktor böbreklerimin yerinde olduğunu teşhis edince serbest bıraktılar” dedi.



"ÇOCUKLAR OKULA AÇ GİDİYOR"

Şimdiye kadar komşularının yardımıyla geçindiğini anlatan Hayri Arı, “Evde yiyecek bir gram ekmek yok. Komşuların getirdiğiyle günü atlatıyoruz. Evimin geçimini valilikten 2 ayda bir aldığımız 100 lira ve 3 ayda bir aldığımız 150 lira çocuk yardımı parasıyla sağlıyorum. Biri 14, biri 13 yaşında iki çocuğum var. Onlar sabah kahvaltı yapmadan okula aç gidiyor. Yardım istemeye nereye gitsem elim boş döndüm, bu kışın odun toplayarak ısındık. Kimseden para istemiyorum, iş istiyorum” diye konuştu.

"HAYATTAN TEK BEKLENTİM ÇOCUKLARIMI OKUTMAK"

2008 yılına kadar özel ocaklarda işçi olarak çalıştığını ve kalp krizi geçirdiği için işinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Hayri Arı şöyle konuştu: “Tedavimi oldum şuan sağlığım yerinde, ancak nereye iş başvurusu yapsam sonuç alamadım. Komşuların yardımı bir yere kadar, ben kimseden para almak istemiyordum. Hayattan tek beklentim bir işe girip çocuklarımı okutmak, onları mağdur etmemek, onlara güzel bir gelecek sunabilmek” dedi.





Kaynak Yeniçağ: ‘İşsizim böbreklerimi satıyorum’ dedi, polis baskına geldi