''İşsizim, intiharın eşiğindeyim''

Türkiye’de işsizlik ve ekonomik sorunlar vatandaşları etkilemeye devam ediyor.

Youtube'da yayın yapan "Sokağın Rengi" kanalı, Elazığ'da sokak röportajı yaptı.

45 yaşındaki Deniz Taze, uzun süredir işsiz olduğunu, intiharın eşiğine geldiğini söyledi.

İş aradığını ancak bulamadığını dile getiren Deniz Taze, “Yok CHP'ymiş yok MHP'miş yok... Hepsi boşa benim siyasetim ekmeğim. Bana ekmek verin tamam mı benim ekmeğim o... İntiharın seviyesine gelmişim biliyor musun?” dedi.

“VALİ SIRTIMI SIVAZLIYOR DİYOR Kİ 'PEÇETE SAT’”

Taze, “Valinin karşısına çıkmışım. Vali sırtımı sıvazlıyor diyor ki 'peçete sat.' Bu ahlaksızlığın en büyüğüdür” ifadelerini kullandı.

“ELEKTRİK PARASI GELMİŞ. BAK CEBİMDE 16 MİLYON PARAM KALMIŞ…”

Deniz Taze ayrıca şunları söyledi:

“İntiharın eşiğine gelmişim. Eşimden mi ayrılayım. Elektrik parası gelmiş. Bak cebimde 16 milyon param kalmış. Günde 1 ekmek yiyorum ki karnımı doyurayım ki babamın karşısında onursuzlaşmayayım. Elazığ'ın, Türkiye'nin gerçek sorunu işsizlik.”