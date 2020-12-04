İstanbul 15 yaşındaki Ebrar'ı arıyor!

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Ebrar Efe, en son Büyükçekmece - Mimaroba civarında görüldü. 1.50 boylarında olduğu belirtilen Ebrar Efe'den haber alanların ağabeyinin sosyal medya hesaplarına ulaşması istendi.
Ebrar Efe'nin ağabeyi Emre Efe, "kız kardeşimi görenler lütfen 0 536 632 29 50 no'lu telefondan babamız Cemal Efe'ye ulaşsın" dedi.
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