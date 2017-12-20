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  4. 20 Aralık 2017 12:17

İstanbul, Ankara, İzmir... Operasyon haberleri peş peşe geldi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı kararı çıkarıldı.

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 59 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ANKARA'DA OPERASYON: 51 GÖZALTI KARARI

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde ve ilçelerinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda görev yapan 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden 36'sının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İZMİR'DE AVUKAT VE ÖĞRETMENLERE OPERASYON: 43 GÖZALTI

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen, aralarında avukat ve öğretmenlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 51 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında avukat ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitap ve örgütsel doküman ele geçirildi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları öne sürülen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA

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