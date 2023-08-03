İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletle seyreden bir genç silahla açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından cinayetin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, motosikletle seyreden bir genç silahla açılan ateş sonucu vurularak yere düşmüştü. Olayın ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Beyoğlu'ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sertan T. H. (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öldürülen Sertan T. H.'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Saldırı esnasında sokakta yürüyen Burak O. ve Önder Atakan K.'nin açılan ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

MEKANIN ÇALIŞANI TARAFINDAN VURULDU

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda öldürülen H.'in olaydan önce sokak üzerindeki bir mekana motosikletlinin arkasında gelerek silahla kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Sesler üzerine mekandan silahla koşarak çıkan çalışanın motosikletli saldırganın peşinden koştuğu ve bir süre sonra ateş açtığı öğrenildi. H. boynundan yaralanarak yere yığılırken, sürücünün ise motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtığı tespit edildi. Olay yerinden silahla birlikte kaçan saldırganın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. H.'in mekana ateş açtığı silah ise polis tarafından ele geçirildi.

YÜKLÜ PARA İSTEMİŞ

Öte yandan yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre bir süre önce mekan sahibinin sokakta bulunan başka bir mekanı devraldığı ve yıllardır orada çalışan bir güvenlik görevlisinin de işine son verdiği öğrenildi. İşten çıkartılan güvenlik görevlisinin mekan sahibinden yüklü miktarda para talep ettiği ancak alamaması üzerine mekan sahibi ve çalışanlar tarafından darp edildiği bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşanan olayla ilgili güvenlik görevlisiyle beraber darp edilen kişinin ise şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu iki olayın birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.