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  4. 11 Şubat 2021 17:10

İstanbul Beykoz'da orman yangını

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi.

İstanbul Beykoz'da orman yangını
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Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sevgiseli Caddesindeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Sancaktepe, Bozhane ve Çavuşbaşı bölgelerinden giden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları için helikopter desteği istendiği belirtildi.

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