İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın
İstanbul Beykoz'da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa zamanda söndürüldü.
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın kısa sürede söndürüldü.
ÇOCUKLARIN YAKTIĞI ATEŞ SONRASI ÇIKTI
Yangının çocukların oyun oynarken yaktığı ateş sonrası çıktığı belirtildi.
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