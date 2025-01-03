İstanbul Boğazı kayıp kardeşler için kapatıldı
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İstanbul Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla-kardeşi arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.
Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.
Aşiyan Sahil’de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen A.C.(29) 'yi gören kardeşi V.C. (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı.
Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu.
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