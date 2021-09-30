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İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu

Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Beşiktaş Ortaköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki cesedi Ortaköy İskelesi’ne çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

 

Etiketler ortaköy sahil boğaz istanbul boğazı
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