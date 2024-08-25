  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu

Güncelleme:

Romanya'dan Libya’ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin Poyrazköy açıklarında makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya’dan Libya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

Seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.

DHA / İHA

Etiketler istanbul boğazı gemi trafiği gemi trafik Boğaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Malazgirt Meydan Savaşı'na dair yeni keşif Malazgirt Meydan Savaşı'na dair yeni keşif AK Partili başkan yardımcısı yorgun mermiyle vuruldu AK Partili başkan yardımcısı yorgun mermiyle vuruldu AK Partili eski bakan Erdoğan Bayraktar: ''Nah kalkınırsınız'' AK Partili eski bakan Erdoğan Bayraktar: ''Nah kalkınırsınız'' AFAD'dan kırmızı alarm: Vatandaşlar SMS ve anonsla uyarıldı AFAD'dan kırmızı alarm: Vatandaşlar SMS ve anonsla uyarıldı Kars'ta hortum yıktı geçti; evlerin çatıları uçtu Kars'ta hortum yıktı geçti; evlerin çatıları uçtu Erdoğan'dan Meclis'teki kavgayla ilgili olay olacak sözler Erdoğan'dan Meclis'teki kavgayla ilgili olay olacak sözler Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü TÜİK, nüfusun artacağı ve azalacağı şehirleri açıkladı TÜİK, nüfusun artacağı ve azalacağı şehirleri açıkladı İş Bankası Genel Müdürü Aran, ilk faiz indirimi için tarih verdi İş Bankası Genel Müdürü Aran, ilk faiz indirimi için tarih verdi Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu
Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Alpay Özalan denilen organizma...'' Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Alpay Özalan denilen organizma...'' Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Alışveriş dönüşü facia: Bir aile yok oldu Alışveriş dönüşü facia: Bir aile yok oldu Yolcu otobüsünde can pazarı Yolcu otobüsünde can pazarı Bakan Şimşek açıkladı: 700 bin ev sahibine ceza geliyor Bakan Şimşek açıkladı: 700 bin ev sahibine ceza geliyor AK Partili vekilden CHP'li Tuncay Özkan'a küfür AK Partili vekilden CHP'li Tuncay Özkan'a küfür iOS 18 bomba gibi geliyor: İşte özellikleri ve destekleyeceği modeller iOS 18 bomba gibi geliyor: İşte özellikleri ve destekleyeceği modeller Şemsiyeleri çıkarın: Hafta boyunca yağış var Şemsiyeleri çıkarın: Hafta boyunca yağış var Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi