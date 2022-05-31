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İstanbul Boğazı'nda ikinci rezalet: Çıplak adam gözaltında!

İstanbul Boğazı'nda ikinci rezalet: Çıplak adam gözaltında!

İstanbul Boğazı'nda herkesin gözü önünde cinsel ilişki giren çiftin ardından bir skandal daha yaşandı. Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre savcılık, çıplak şekilde bankta uzanırken görüntüsü sosyal medyada yer alan şahsa yönelik soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla başlatılan incelemede, 'uygunsuz vaziyette' bank üzerinde yatan M.Ç. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişki rezaleti! İfadeleri ortaya çıktıİstanbul Boğazı'nda cinsel ilişki rezaleti! İfadeleri ortaya çıktı3. Sayfa

 

 

İHA

Etiketler istanbul boğazı çıplak
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