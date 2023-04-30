İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar
İstanbul Boğaz'ında arıza yapan genel kargo gemisine Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edildi.
Rusya'dan kalkan ve Kocaeli'ne giden Ilyas Konan isimli 94 metre boyundaki kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan ILYAS KONAN isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı'ya demirletildi" denildi.
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