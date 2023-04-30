  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar
Güncelleme:

İstanbul Boğaz'ında arıza yapan genel kargo gemisine Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edildi.

Rusya'dan kalkan ve Kocaeli'ne giden Ilyas Konan isimli 94 metre boyundaki kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan ILYAS KONAN isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı'ya demirletildi" denildi. 

Etiketler İstanbul Boğazı gemi gemi arızası arıza boğaz Ahırkapı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Soylu'dan Şahan Gökbakar'a tepki: Namuslu bir adamsa...
250 şehidimizin, 102 yıldır kayıp olan mezarları bulundu
Burası Tokat: Bu mahalleden geçmek büyük ustalık istiyor!
Erdoğan sağlık durumunu canlı yayında açıkladı
İstanbul'da bulaşıcı hastalık alarmı! Şerit çekildi, sağlık görevlileri ona tulumla yaklaşabildi
Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı
Bakan Nebati açıkladı: Emeklilere refah payı geliyor
Dünyaca ünlü sahilde turist yoğunluğu: Plaj tıklım tıklım oldu
Malatya'da korkutan deprem!
Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu!