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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada

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İstanbul Boğazı'nda vapurdan düşen 10 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beşiktaş'ta yaşandı. İskeleden ayrılan vapurdan 10 yaşındaki bir kız denize düştü. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada özel bir teknenin kaptanı duruma müdahale ederek küçük çocuğa can simidi attı. 10 yaşındaki kız, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

İHA

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Etiketler istanbul boğazı vapur Çocuk denize düştü
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