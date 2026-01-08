İstanbul Boğazı'nda motosikletiyle denize düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer’de sahil kenarında bir motosikletli genç dengesini kaybedip motosikletiyle birlikte denize düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, denizdeki motosikletine bakmak için atladığı denizde boğularak can verdi.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan K.U., harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan K.U., sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. K.U.’un sudan çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonrası denizden çıkarılan K.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İHA