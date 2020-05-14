İstanbul Emniyeti'nden ''plaka'' operasyonu !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Açıktan Hırsızlık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2020 tarihi saat 05.00 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde beyaz bir minibüsten inen 3 şahsın sokak üzerinde bulunan araçların plakalarını çaldıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Bahse konu adrese geçilerek şahıslara "Dur" ihtarında bulunulmuş, şahısların dur ihtarına uymayarak koşarak kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalamaca neticesinde Güven B. (32), Hüseyin G. (31) ve Okan T. (25) isimli şahıslar aynı cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araç ve üst aramasında; 1 adet Demir kesme makinası, 1 adet Manivela, 2 adet Levye, 5 çift eldiven, 1 çift plaka ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgusunda, Güven B. isimli şahsın (1)"Uyuşturucu Madde Kullanmak", (1)"Kamu Malına Zarar Verme", (2)"Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ve (1)"Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından olmak üzere 5 ayrı suçtan aranmasının olduğu, Hüseyin G. isimli şahsın ise "Yoklama Kaçağı" olarak arandığı tespit edildi.



Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan Okan B. ve Güven B. hakkında sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol Hükümleri uygulanırken olup Hüseyin G. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.