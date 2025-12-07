İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı

İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrenciler hakkında cinsel saldırı ve taciz ifadeleri içeren bir liste hazırladığı iddia edildi. Bunun üzerine 7 öğrencinin darbedildiği öne sürüldü.

İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin bazı kız öğrenciler hakkında cinsel saldırı ve taciz ifadeleri içeren "507 maddelik bir liste" hazırladığı, ardından 7 öğrencinin darbedildiği iddiaları, kız öğrenciler ve mezunların tepkilerine yol açarken, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; 24 Kasım'da saat 20.00 sularında 11. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı.

7 öğrenci zorla sinema odasına götürüldü. Burada, iddiaya göre muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddet uygulandı.

ERKEK ÖĞRENCİLERDEN "TACİZ LİSTESİ"

Sosyal medyada gündem olan olayda, velilerin ve öğrencilerin iddialarına göre, olayın merkezinde 9. sınıftaki bir grup erkek öğrencinin, okulun kız öğrencileri hakkında 507 maddelik bir liste hazırlaması yer alıyor.

Listede cinsel içerikli, aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler; taciz, cinsel saldırı söylemleri, küfürlü ve şiddet içerikli yorumların yer aldığı öne sürüldü.

"KIZ ÖĞRENCİLER TEHDİT EDİLDİ"

Skandalın, öğrenciler arasındaki grubun içinden bir öğrencinin rahatsız olmasıyla tüm okula yayıldığı öne iddia edildi.

Öğrencilerin aktardığı iddialar şöyle:

"Olayın aslının çok daha ciddi ve sistematik bir mahremiyet ihlali ve taciz içerikli davranışlar bütünü olduğunu belirtmek isteriz. Geçtiğimiz haftalarda okul içindeki 9. Sınıf erkek öğrencilerden oluşan bir grubun, kaldıkları odalarda okuldaki kız öğrenciler ve çeşitli kişiler hakkında cinsel içerikli, aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadeler içeren 500’ü aşkın maddelik bir liste hazırladığı, bu listeyi de düzenli olarak başka öğrencilere ilettiği ortaya çıkmıştır.

Aynı grubun, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandığı, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı iddiaları da gündeme gelmiştir. Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiği tespit edilmiştir."

Konuyla ilgili konuşan bir veli, "Şiddeti desteklemiyoruz ancak üst sınıflar kardeşlerini korumak için böyle bir olaya karıştı. Benim kızım 'Anne okulda artık yürürken bile rahatsız oluyorum acaba biri fotoğraf çeker mi ya da başka şeyler düşünürler mi' diyor" ifadelerini kullandı.

Darbedilen öğrencilerin, aynı gece bir fotoğraf da paylaştığı ve "İEL'e tecavüz edince aslanlar" ifadelerini kullandıkları iddia edildi.

KIZ ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan kız öğrenciler bir açıklama yayımladı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayların kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü de yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, 25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı, velilerin bilgilendirildiği ve eğitim - öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum tespit edilmediği belirtildi. Okul yönetimi tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu disiplin sürecinin işletildiği, rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Valilik tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince idari soruşturmanın sürdüğü vurgulanarak, "Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir" denildi.

