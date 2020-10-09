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  4. 09 Ekim 2020 22:43

İstanbul Esenyurt'ta apartmanın çatı katında yangın

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa zamanda yan taraftaki binaya da sıçradı.

İstanbul Esenyurt'ta apartmanın çatı katında yangın
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Süleymaniye Mahallesi 772. Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Apartmandakiler kısa sürede tahliye edilirken alevler yan taraftaki binaya da sıçradı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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