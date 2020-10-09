İstanbul Esenyurt'ta apartmanın çatı katında yangın

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Süleymaniye Mahallesi 772. Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Apartmandakiler kısa sürede tahliye edilirken alevler yan taraftaki binaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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