İstanbul gece hayatına ''çocuk müşteri'' baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları ve internet kafelere yönelik denetim yaptı. Eğlence mekanlarda bulunanların tek tek kimlikleri kontrol edilerek 18 yaşından küçük müşteri kabul eden yerlere para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ve Beyoğlu'nda bulunan internet kafelere ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. İnternet kafelerde yapılan denetimlerde 12 yaşından küçük müşteri olup olmadığına bakılırken, eğlence mekanlarında ise 18 yaşındaki küçük müşteri alınıp alınmadığına bakıldı. Yapılan denetimlerde müşterilerin kimlikleri tek tek kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, bir mekanda 18 yaşından küçük 2 kız olduğunu belirleyen ekipler, kızları Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. İfadesi alınan çocuklar yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Çocukları müşteri olarak kabul eden eğlence mekanına ise para cezası kesildi.