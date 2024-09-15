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  4. İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı

İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı

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İstanbul Havalimanı'nda eski eşi ve sevgilisinin yurt dışı dönüşünde, rastlaşan adam, ortalığı birbirine kattı. Kadınla tartışarak küfürler yağdıran adam, güçlükle sakinleştirildi. O anlar kameraya yansıdı.

İlginç olay dün İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. iddialara göre 5 yıl önce boşandığı eski eşini ve sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalayan adam ortalığı birbirine kattı. Bağırıp çağırarak kadınla tartışıp küfürler yağdıran adam, güvenlik görevlileri ve polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

İkiliye sözlü saldırıda bulunan adam, kadının elindeki bavulu alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan görevlilere "Bu benim karım, bu da Atina'da birlikte olduğu adam Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın" dediği duyudu. Kavga, güvenlik görevlilerinin adamı sakinleştirmesi ile son buldu. Taraftalar birbirinden şikayetçi oldu.

İHA

Etiketler istanbul havalimanı eski eş aldatıldığını öğrendi ortalığı birbirine kattı
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