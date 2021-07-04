İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı
İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.
İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.
Bugün saat 18.30 sularında gerçekleşen olay nedeniyle 9 numaralı çıkış bölgesine güvenlik şeridi çekildi, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol