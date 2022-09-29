İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon

İstanbul Havalimanından yurt dışına çıkarılmak istenilen tarihi 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ihraç edilen gönderilere ilişkin yaptığı yoğun çalışmalarda İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekleyen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi. İncelemelerde söz konusu eşyanın firma tarafından gümrük idaresine tekstil ürünü olarak beyan edildiği tespit edildi.

Eşyalar ekiplerce x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığı görüldü. Şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine gönderiler detaylı kontrol edilmek üzere açıldı. Yurt dışına kaçırılmak istenen alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş vaziyette 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Arkeoloji Müze Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.