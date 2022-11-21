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İstanbul Havalimanı'nda intihar şoku!

İstanbul Havalimanı'nda intihar şoku!
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Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, İstanbul Havalimanı'nda intihar etti.

Diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kkwame eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksiden inen Samuel Kkwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken diplomata ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kkwame, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler istanbul havalimanı intihar
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