İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcu hakaret yağdırdı

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'na ait dün saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir saat rötar yaptı.

Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı.

Kadın yolcu, "O koca k..ını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır" ifadelerini kullanınca görevli, "Düzgün konuş! Sen ne saçmalıyorsun ya?" diyerek yolcuya tepki gösterdi. Kadın yolcu bunun üzerine "Hooop, hooop, hop! Temas yok. Ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak s...üntünsü" ifadelerini kullandı.

“TANIK OLAN YOLCU O ANLARI ANLATTI''



Olaya tanık olduğunu belirten bir twitter kullanıcısı ise sosyal medyada şu mesajları paylaştı: O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim, sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı. Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın taksinin uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.



Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.

UÇURULMAYACAK

Öte yandan Bodrum'dan İstanbul'a dönüş bileti olan F.F.E'nin bu uçuşu, Atlasglobal Havayolları tarafından iptal edildi. Biletinin iptal edildiği mesaj ile bildirilen F.F.E' ye ücreti iadesi yapıldı. Ayrıca söz konusu yolcunun Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çelebi Hava Servisi olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi A.Ş'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

ATLASGLOBAL'DEN AÇIKLAMA

Atlasglobal Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak, 25.04.2019 tarihli İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) KK-42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.



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