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  4. İstanbul Havalimanı’nda ''tırnakçı memur'' tutuklaması!

İstanbul Havalimanı’nda ''tırnakçı memur'' tutuklaması!

İstanbul Havalimanı’nda ''tırnakçı memur'' tutuklaması!

İstanbul Havalimanı’nda düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve ‘tırnakçılık’ yoluyla nitelikli hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yedi kişiden altısı tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’nde çalışan memurların irtikap ve ‘tırnakçılık’ yoluyla nitelikli hırsızlık soruşturması kapsamında yakalanarak işlemleri tamamlanan yedi şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemece altısı tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

Etiketler tırnakçı memur gözaltı İstanbul Havalimanı operasyon tutuklama
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