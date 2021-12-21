İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik “Askeri Casusluk” soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda ilk belirlemelere göre 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, örgütün aktif olduğu 2010 yıllarında sahte fuhuş ihbarlarıyla başlattıkları soruşturmalarda, askeri subayları tasviye etmeye kalkışan, asılsız deliller üreterek kamuoyunda “Sözde Askeri Casusluk” soruşturmasına çevrilmesini sağlayan ve bu subaylar hakkında söz konusu suçtan mahkumiyet kararları verilmesine neden olan örgüt güdümündeki eski kamu görevlisi 32 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

O dönemde emniyetteki kilit şubelerin başında bulunan isimler de var

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında dönemin emniyet müdürleri, emniyetteki kilit şubelerin başında bulunan isimlerin de aralarında olduğu FETÖ üyesi 32 kişinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

8'i cezaevinde, 13'ü firar

Yürütülen soruşturma kapsamında o tarihte görev alan, sorumlu olduğu değerlendirilen toplam 32 şüpheli hakkında yapılan baskınlarda 11 FETÖ üyesinin yakalandığı aktarıldı. Yapılan operasyon neticesinde 8 şüphelinin daha önceki soruşturmalarda örgüte üyelik kapsamında işlem gördüğü ve tutuklu olduğu belirlenirken, firari 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan 11 FETÖ üyesi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların sorgusu sürüyor.