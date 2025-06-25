İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düğmesine basıldı: 185 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 185 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 172'si tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda, 325 kilogram eroin, 172 kilogram skunk, 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.