İstanbul Merter'de metrobüs kazası: 4 yaralı

Kaza saat 19.30 sıralarında Merter metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre durağa yanaşan bir metrobüs durakta yolcu alan başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Kazayı gören duraktaki yolcuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle seferlerde aksama meydana gelirken D-100 kara yolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüste seferler ve D-100’deki trafik yoğunluğu yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

“KAZA AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE OLDU”

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), kazayla ilgili açıklama yaptı.

İETT’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Metrobüs hattı Merter İstasyonu'nda aşırı yağış nedeniyle bir kaza yaşanmıştır.

* Kazada 4 yolcumuz hafif şekilde yaralanmış, ilk tedavileri çağrılan ambulansta yapılmış ve 1 yolcumuz Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmiş ve durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.

* Yolcularımızın hayati bir tehlikesi söz konusu değildir.