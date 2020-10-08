  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Ekim 2020 20:07

İstanbul Merter'de metrobüs kazası! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Merter'de metrobüs kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

A+ A-

Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.

istanbul , metrobüs , kaza , merter
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM