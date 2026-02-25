İstanbul Merter'deki polis evinde yangın paniği
İstanbul Merter'de bulunan polisevinin çatısında yangın meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Merter Polisevi'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
DHA
