İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı

İstanbul'da bir metro hattında elinde bıçak bulunan şahıs kadın yolcuya küfrederek bıçak çekti.

İstanbul'da bir metro hattında elinde bıçak bulunan şahıs yolculara dehşeti yaşattı. Elindeki bıçağı kadın bir yolcuya savurarak sinkaflı küfürlerle tehditte bulunan şahsın görüntüleri sosyal medyada tepki çekiyor.

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metro hattında bıçaklı bir şahsın yolcuları sinkaflı küfürlerle tehdit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

KADIN YOLCUYU AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLERLE TEHDİT ETTİ

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, eli bıçaklı saldırganın küfürler ettikten sonra metrodan çıktığı görülüyor. Ancak dışarı çıkmasının ardından kısa bir süre sonra geri metroya dönen şahıs, kadın bir yolcuya bıçak doğrultarak ağır küfürlerle tehdit etmeye devam ediyor.

YOLCULAR DEHŞETİ YAŞADI

Kadın yolcunun "Bıçağını bırak" sözlerine bıçağını savurarak karşılık veren "Senin suratını keserim" diyen adam, diğer yolculara da adeta dehşeti yaşattı. Görüntüler kısa zamanda sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.