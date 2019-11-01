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  4. 01 Kasım 2019 13:59

İstanbul metrosunda ilahi okuyup video çekti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Metrosu'nda söylenen 10. Yıl Marşı'na tepki gösteren Menzil tarikatı "intikamını" bu ilahi videosuyla aldı.

İstanbul metrosunda ilahi okuyup video çekti
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İstanbul’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında sarıklı cübbeli kişilerin olduğu metroda, Onuncu Yıl Marşı söylendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, bu eylem İslamcılar tarafından “rahatsız edici” olarak yorumlanmıştı ve tepki çekmişti.

"SOFİ KARDEŞİME HEDİYE OLSUN"

Bu tartışmalar yaşanırken, Menzil cemaatine mensup olan bir kişi, “Besmelesiz çıkma yola, Kur’an sünnet bize kale” diye başlayan bir ilahiyi İstanbul metrosunda söylediği anları sosyal medyada paylaştı. Videoda, metroda bulunan kişilerin şaşkın olduğu görüldü. Tüysüz o anları "Metroda alay edilen sofi kardeşime hediye olsun" diye paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metroda tepki çeken eylem:

Menzil cemaati mensubu Tezcan Tüysüz'ün metroda ilahi okuduğu anlar:

 

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