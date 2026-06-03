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İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı

İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı
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İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy durağında dün akşam saatlerinde raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre istasyon geçici olarak işletmeye kapatılırken, araçların durağı transit geçtiği ve alternatif ring seferlerinin devreye alındığı duyuruldu.

İstanbul içi ulaşımın en önemli can damarlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda dün akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi.

İstasyonda, perona yolcu indirmek üzere yaklaşan treninin önüne atlayan 33 yaşındaki E.C., feci şekilde can verdi. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, istasyonda bekleyen yolcuların dehşet dolu bakışları arasında koşarak raylara atlayan genç adam trenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabaları sonucunda trenin altından çıkarılan E.C.'nin sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolünde olay yerinde hayatını kaybettiği kesinleşti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin istasyonda aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı detaylı aramalarda, hayatını kaybeden gencin üzerinden kimlik kartı, cep telefonu ve bir miktar nakit para çıktı. Emniyet güçlerince yapılan ilk bilgi sorgulamasında ise E.C.'ın geçmişte 'taksirle yaralama' suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Metro İstanbul'dan Resmi Açıklama

Yaşanan trajik olayın ardından ulaşımda aksamalar meydana gelirken, Metro İstanbul yönetimi konuyla ilgili resmi bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Ulaşımda Alternatif Ring Seferleri Devrede

Bu olağanüstü asayiş olayı sebebiyle İstanbulluların iş çıkış saatlerindeki ulaşım planlamalarında zorunlu değişikliklere gidildi. Yetkililer, güzergah üzerindeki metro seferlerinin Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi. İstasyonun kapalı olması nedeniyle Osmanbey ile Levent arasında ise yolcu mağduriyetini engellemek amacıyla ring seferlerinin devreye sokulduğu duyuruldu. Olayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

DHA

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Etiketler Şişli-Mecidiyeköy metrosu İstanbul metrosu metro intihar girişimi Metro İstanbul M2 metro hattı metro hattı istanbul metro seferleri
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