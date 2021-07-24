İstanbul metrosunda patlama
Veysel Karani Metro İstasyonu’nda vagonlardan birinde bulunan klima nedeniyle ufak çaplı patlama olduğu bildirildi.
İstanbul'da Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu’nda patlama oldu.
Patlamanın vagonlardan birinde bulunan klimadan kaynaklandığı belirtildi.
Vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, olaya yerine ulaşan ekiplerin incelemesi sürüyor.
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