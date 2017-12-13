İstanbul metrosunda üniversiteli kıza fotoğraflı taciz

Kadıköy metrosunda 21 yaşındaki genç kızın arkasına geçip cinsel taciz amaçlı fotoğraflarını çeken 44 yaşındaki adam bir başka kadın tarafından suçüstü yakalandı. Cep telefonundan genç kıza ait 44 tane fotoğraf çıktı. 'Çok pişmanım' diye kendisini savunan adama mahkeme ‘cinsel taciz’ ve ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ suçlarından 10 ay hapis cezası verdi.

İstanbul Kadıköy'de, üniversite öğrencisi E.K.'nın metro istasyonunun merdivenlerinden çıkarken arkasından ‘cinsel taciz amaçlı’ fotoğrafını çeken bankacı E.Y. 9 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasını 5 yıl süre ile erteledi.



YÜRÜYEN MERDİVENLERDE ARKASINA GEÇİP FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADI



Sözcü’den Yalçın Bel’in haberine göre Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Metro İstasyonu’nda 15 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti: Sabah saat 07.40 sıralarında Bostancı'dan metroya binen bankacı E.Y., Ayrılık çeşmesi istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktığı sırada telefonu ile önünde bulunan üniversite öğrencisi E.K.'nın arkasından fotoğraflarını çekmeye başladı.



Genç kızın fotoğraflarının çekildiğini gören bir kadın önce genç kızı uyardı ardında da fotoğraflarını çeken E.Y.’den çektiği fotoğrafları silmesini istedi. Yakalandığını anlayan E.Y. kaçmaya çalışırken metro istasyonunda bulunan polisler tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda E.Y'nin telefondan E.K.'nin 44 adet fotoğrafının çekildiğini tespit etti.



“ÇOK PİŞMANIM… ÖZÜR DİLEMEK İSTEDİM”



Şikayet üzerine gözaltına alınan E.Y., emniyetteki ifadesinde, “metroda yürüyen merdivenlerden yukarı çıktığım sırada benden şikayetçi olan E.K.'yi gördüm ve fotoğraflarını çektim. Kendisi bu olayı fark edince, beni durdurarak kendisine ait fotoğrafları silmemi istedi. Ben de metroda görevli polislerin yanına gittim. Durumu karşılıklı olarak görevli polislere anlattık. Sonra ben telefonu açarak fotoğrafları sileceğim sırada E.K.'nin bana hitaben, ‘fotoğrafları silme, senden şikayetçi olacağım' demesi üzerine fotoğrafları silmeden kendi rızam ile telefonumu görevli polislere teslim ettim. Olayla ilgili çok pişmanım. Kendisinden özür dilemek istedim fakat kabul etmedi. Cinsel taciz suçlamasını asla kabul etmiyorum. Kendisine yönelik herhangi bir cinsel veya fiziki tacizim olmadı” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Y.'nin, mağdurun ahlak temizliğine aykırı olarak arkadan mahrem bölgelerinin fotoğraflarını çekmek suretiyle tacizde bulunduğu belirtilerek, 9 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davada sanık E.Y. 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın pişmanlığını göz önünde bulundurarak cezayı 10 ay hapis cezasına çevirirken cezayı 5 yıl süreyle erteledi.



