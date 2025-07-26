İstanbul Silivri'de peş peşe yangınlar

İstanbul Silivri'de 4 ayrı noktada anız yangını çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü.

Silivri'de 4 ayrı noktada anız yangını çıktı. Çanta, Yeni Mahalle ve Değirmenköy'de 2 ayrı adreste çıkan anız yangınlarını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü.

DHA