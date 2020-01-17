İstanbul trafiği arapsaçı! Sömestr trafiği başladı

Yarıyıl tatili İstanbul trafiğini de etkiledi. Bugün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte tatillerini il dışında geçirmek isteyen aileler erken saatlerde yola çıktı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Köprülerin yanı sıra TEM Otoyolu'nda hem Ankara hem de Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Öte yandan Avrupa Yakası'nda ise hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti, hem de Avcılar istikametinde çok ciddi yoğunluk oluştu. Saat 16:45 itibarıyla trafik yoğunluğu 69'a ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA 'KARNE' YOĞUNLUĞU

İstanbul Havalimanı'nda günlük yolcu hareketliliğine bugün yarıyıl tatili nedeniyle seyahate çıkanlar da eklendi. Terminalde, iç ve dış hat uçuşlarında zaman zaman yolcu yoğunluğu görüldü. Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyetler oluşmaması için gerekli önlemler alındı.

Karnelerini alan öğrenciler, seyahatleri öncesi oldukça heyecanlı görüldüler. Giresun'a gitmek üzere iki kızıyla birlikte havalimanına gelen Serpil Koç, "Bugün çocuklarımla birlikte Giresun'a uçuyoruz. Orada kızkardeşim, annem, ağabeyim var. Bizleri bekliyorlar. Orada tatil yapacağız. Karnelerden biri çok güzel, biri ise parçalı bulutlu" diye konuştu. Serpil Koç'un 4'üncü sınıfa giden kızı Selen Zeliha Koç ise "Takdir aldım. 2 haftalık bir tatilim var. Öğretmenim yarıyıl tatilinde kitap verdi. Onları okuyacağım" dedi.

Ailesiyle birlikte Mardin'e tatile giden ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Merve Irmak da tatil planları için "Karnem çok iyi geldi. Mardin'e kuzenlerimin, anneanmemin, teyzelerimin yanına gidiyorum. Kuzenlerimle orada gezeceğim. Çok eğleneceğiz. Öğretmenim 40 sayfalık bir kitap verdi. Onu yapacağım."



