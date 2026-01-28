  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul trafiğinde 2 canavar inatlaştı, 3 araç birbirine girdi!

İstanbul trafiğinde 2 canavar inatlaştı, 3 araç birbirine girdi

İstanbul trafiğinde 2 canavar inatlaştı, 3 araç birbirine girdi
Güncelleme:

İstanbul'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir hafif ticari araç sürücüsünün taksi sürücüsüyle inatlaşması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. İki taksi ile VIP taşımacılık hizmeti veren bir hafif ticari aracıın karıştığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Hasdal - Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir taksi sürücüsü ile başka bir hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme ve inatlaşma yaşandı.

Hafif ticari araç sürücüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirerek taksinin önüne kırdığı, ardından aniden frene bastığı görüldü.

Bu manevra sonrası arkadan gelen bir diğer taksi ile VIP taşımacılık yapan araç kazaya karıştı.

Zincirleme kazanın yaşandığı anlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yapılan tehlikeli hareketlerin otoyoldaki onlarca aracın ve içerisindeki sürücülerin canını hiçe saydığı dikkat çekti.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası trafikte kısa süreli yoğunluk oluşurken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor!
Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi
Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu
Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Etiketler Zincirleme kaza istanbul trafiği trafik inatlaşma kaza anı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' İstanbul'da akılalmaz kafa kafaya kaza anı kamerada... İstanbul'da akılalmaz kafa kafaya kaza anı kamerada... İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi
CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: 7 çocuk annesi kadını sokak ortasında öldürdü! Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: 7 çocuk annesi kadını sokak ortasında öldürdü! Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu! Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Hızlı tren faciasında ölen yolcuların ailelerine rekor tazminat Hızlı tren faciasında ölen yolcuların ailelerine rekor tazminat